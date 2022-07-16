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Чалоба: «Силва – мой идол»

16 Июля 2022 • 15:41 Комментировать

Защитник «Челси» Трево Чалоба рассказал о своих отношениях с Тьяго Силвой. Англичанин заявил, что бразилец в детстве являлся его кумиром.

«Тьяго Силва – это мой идол, на которого я равнялся с ранних лет. Для меня очень важно учиться у него каждый день. Точно также мне нравилось учиться у Антонио Рюдигера», – цитирует Чалобу официальный сайт «Челси».

Напомним, что 38-летний Силва останется в «Челси» как минимум до конца следующего сезона. Ходят слухи, что клуб может продлить контракт с бразильцем ещё на один год.

Тьяго перешёл в «Челси» летом 2020 года и в своём первом же сезоне выиграл с клубом Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Трево Чалоба
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