Лэмпард – о Пулишиче: «Он по-прежнему важен для «Челси»

Бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард поддержал полузащитника клуба Кристиана Пулишича.

«Я думаю, что Кристиан по-прежнему может быть важным игроком для «Челси», но это исключительно вопрос клуба и его самого», - сказал Лэмпард в интервью Pro Soccer Wire.

Ранее сообщалось, что Пулишич близок к переходу в «Ювентус» после того, как лондонский клуб приобрел Рахима Стерлинга.

«Кристиану нужно больше игрового времени. Я знаю, какой он, он все время хочет играть. У него были травмы, думаю, это иногда плохо влияло на него. Я надеюсь, клуб и футболист найдут оптимальное решение», - добавил Лэмпард.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 22 игры, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.