Тухель – об аренде Лукаку: «У нас не было другого выхода»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал аренду нападающего Ромелу Лукаку в миланский «Интер». Напомним, что «нерадзурри» на год одолжили бельгийца у «пенсионеров» за 8 миллионов евро. При этом платить футболисту зарплату будет именно итальянский клуб.

«У нас не было другого выхода. Мы приняли лучшее решение, потому что после разговора с самим Ромелу и его агентом всё стало понятно. Новые владельцы не постеснялись принять это решение, а я поддержал их волю», – сказал Тухель в интервью BBC.

Напомним, Лукаку в прошлом сезоне забил всего 8 голов в чемпионате Англии, выдав свой худший показатель в карьере со времён выступлений за бельгийский «Андерлехт».