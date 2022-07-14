«Лион» назвал цену, за которую будет готов отпустить Пакета

Французский «Лион» озвучил цену на своего полузащитника Лукаса Пакета. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «дети» расстанутся со своим футболистом лишь за сумму в районе 80 миллионов евро.

Главный претендент на Пакета в данный момент – лондонский «Арсенал», но «канониры» вряд ли согласятся заплатить за хавбека такую сумму, учитывая, что на рынке есть более доступный вариант в лице Юри Тилеманса, у которого остался всего год по контракту с «Лестером».

Напомним, что Пакета перебрался в «Лион» из «Милана». Бразилец мог уйти в АПЛ ещё зимой, но «Арсенал» и тогда не смог договориться с «детьми» о сумме компенсации.