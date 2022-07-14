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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лион» назвал цену, за которую будет готов отпустить Пакета

14 Июля 2022 • 10:02 Комментировать

Французский «Лион» озвучил цену на своего полузащитника Лукаса Пакета. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «дети» расстанутся со своим футболистом лишь за сумму в районе 80 миллионов евро.

Главный претендент на Пакета в данный момент – лондонский «Арсенал», но «канониры» вряд ли согласятся заплатить за хавбека такую сумму, учитывая, что на рынке есть более доступный вариант в лице Юри Тилеманса, у которого остался всего год по контракту с «Лестером».

Напомним, что Пакета перебрался в «Лион» из «Милана». Бразилец мог уйти в АПЛ ещё зимой, но «Арсенал» и тогда не смог договориться с «детьми» о сумме компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Лукас Пакета Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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