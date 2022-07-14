Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду получил космическое предложение от клуба из Саудовской Аравии

14 Июля 2022 • 05:53 Комментировать (3)

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил невероятное предложение от одной из команд Саудовской Аравии.

По информации CNN Portugal, 37-летний португальский футболист получил заманчивое предложение из Саудовской Аравии. Один из клубов готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 30 миллионов евро за форварда, а самому Криштиану предложили двухлетнее соглашение, по которому он заработает космические 250 миллионов евро.

Напомним, что Криштиану Роналду планирует этим летом сменить клубную прописку для того, чтобы играть в Лиге чемпионов. Португалец всё ещё не прибыл в расположение «красных дьяволов».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Саудовская Аравия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Атлетико» сразятся за французского нападающего
07:24 · Англия. Премьер-лига
Тухель отреагировал на трансфер Стерлинга
06:27 · Англия. Премьер-лига
«Милан» упустил звезду «Брюгге»
02:06 · Англия. Премьер-лига
«Да ты и велосипед не заслуживаешь!» - Гиггз рассказал, как посмел попросить у Фергюсона служебное авто
01:46 · Англия. Премьер-лига
Кимпембе сделал выбор между «Челси» и «Ювентусом»
01:45 · Англия. Премьер-лига
Ярмоленко будет играть в ОАЭ
00:47 · Англия. Премьер-лига
Маласиа: «Тен Хагу нужны атакующие защитники – это одна из причин, почему меня купили»
13 Июля
23:46 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» почти договорился о покупке футболиста «Аякса» за 55 млн евро 1
23:42 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Лидс» ждёт результатов переговоров де Кетеларе с «Миланом»
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» считает цену на Исака слишком высокой
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов подкрепить трансфер Габриэля двумя игроками
23:03 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» хочет видеть в клубе Роналду, но Тухель не одобряет трансфер 1
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» больше не претендует на Кунде
22:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Эти летом ещё несколько игроков покинут «Ливерпуль»
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет презентовать Эриксена во время турне по Австралии
Все новости
Рекомендуем