Роналду получил космическое предложение от клуба из Саудовской Аравии

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил невероятное предложение от одной из команд Саудовской Аравии.

По информации CNN Portugal, 37-летний португальский футболист получил заманчивое предложение из Саудовской Аравии. Один из клубов готов заплатить «Манчестер Юнайтед» 30 миллионов евро за форварда, а самому Криштиану предложили двухлетнее соглашение, по которому он заработает космические 250 миллионов евро.

Напомним, что Криштиану Роналду планирует этим летом сменить клубную прописку для того, чтобы играть в Лиге чемпионов. Португалец всё ещё не прибыл в расположение «красных дьяволов».