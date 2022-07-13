«Вулверхэмптон» готов продать Адама Траоре за 10 миллионов евро

Будущее нападающего Адама Траоре остается в подвешенном состоянии. «Вулверхэмптон» готов отпустить футболиста за 20 миллионов евро, а контракт игрока истекает следующим летом.

Тем не менее, «волки» могут сохранить Траоре в составе, если не улучшится ситуация с травмами основных форвардов. Однако, приоритетом для английского клуба является продажа футболиста, сообщает Football Insider.

Ранее «волки» предлагали Траоре «Барселоне», в которой он по аренде провел вторую часть прошлого сезона. Но каталонцев не устроила цена в размере 30 миллионов евро. Сообщается, что на данный момент интерес к игроку проявляет «Эвертон».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 11 матчей, отметившись двумя результативными передачами.