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Гнабри отказывается от перехода в «Челси»

13 Июля 2022 • 11:06 Комментировать (1)

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри опроверг вариант с переходом в «Челси» из-за лояльности к «Арсеналу».

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует рассмотреть вариант с покупкой Гнабри, после неудачи с трансфером Рафиньи Диаса.

Однако, полузащитник «Баварии» заявил, что так как ранее он являлся игроком «Арсенала», о переходе в стан «синих» не может быть и речи.

Тем не менее, контракт Гнабри с немецким клубом заканчивается в следующем году, и стороны пока не пришли к согласию по поводу его продления.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 34 игры, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Арсенал Лондон Серж Гнабри Трансферы футбола - лето 2022
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