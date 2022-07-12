«Ливерпуль» не будет стремиться продавать Окслейда-Чемберлена

Руководство «Ливерпуля» решило сохранить в команде полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена.

Контракт футболиста заканчивается через год, а сам игрок ранее просил «Ливерпуль» подыскать ему новое место для продолжения карьеры. Однако, как сообщает The Express, английский клуб все-таки решил оставить полузащитника в команде.

Тем не менее, если поступит предложение в размере 10-12 миллионов евро, а игрок выразит желание уйти, «Ливерпуль» не будет чинить препятствий.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.