«Кристал Пэлас» присматривается к нападающему «Ромы»

«Кристал Пэлас» планирует обратиться к «Роме» по поводу трансфера нападающего Феликса Афена-Гьяна.

Английский клуб готов потратить 10-12 миллионов евро, сообщают итальянские источники.

Главный тренер «Пэлас» Патрик Виейра находится в поисках атакующих футболистов из-за неопределенности с будущим Уилфрида Заха. 19-летний Афена-Гьян рассматривается как один из возможных кандидатов на эту позицию. Руководство «Кристал Пэлас» особо отмечает динамизм и скорость нападающего итальянского клуба.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 17 матчей, забив два гола.