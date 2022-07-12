Хендерсон – о Дарвине Нуньесе: «Это новое измерение для нас»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поддержал решение руководства клуба приобрести нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

«Дарвин — это новый вариант, другое измерение для нас. Мы должны быстро адаптироваться к этому, привыкнуть к этому. Мы надеемся, что Дарвин станет важным игроком для нас в будущем», - сказал полузащитник.

Тем не менее, он отметил, что для него было большим ударом узнать о том, что Садио Мане покинул команду.

«Для любой команды, потерявшей Садио, это было бы большим ударом, потому что он игрок мирового уровня, а для меня — один из лучших нападающих в мире», - сказал Хендерсон.

«Ливерпуль» проводит предсезонный сбор в Бангкоке. Чемпионат АПЛ стартует в середине августа.