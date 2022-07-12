Уилшер: «Не могу дождаться, чтобы помочь молодым игрокам стать лучшими»

Новый главный тренер юношеской команды «Арсенала» Джек Уилшер поделился чувствами по поводу назначения на эту должность.

«Не секрет, что я люблю этот клуб. Мне нравится то, что мы отстаиваем, и большая часть моей жизни прошла в этой академии, это одни из лучших дней в моей жизни. Это большая возможность для меня, и я готов к ней», - сказал Уилшер.

Он отметил, что для него огромная честь продолжать быть частью лондонского клуба.

«Я не могу дождаться, чтобы начать помогать этим молодым игрокам процветать внутри отличной команды», - добавил новоиспеченный тренер.

30-летний Уилшер большую часть карьеры провел в лондонском клубе, но не смог полностью раскрыть свой потенциал из-за многочисленных травм. Сейчас бывший полузащитник получил возможность стать помощником Микеля Артеты и передать свой опыт юным футболистам «Арсенала».