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Ленгле прошёл медосмотр в «Тоттенхэме»

08 Июля 2022 • 13:54 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле прошёл медосмотр в лондонском «Тоттенхэме». Об этой информации в своих социальных сетяб сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что в ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Напомним, «шпоры» арендуют француза без права выкупа. Ленгле станет пятым подписание «Тоттенхэма» в это трансферное окно. Ранее клуб приобрёл Биссума, Ришарлисона, Форстера и Перишича.

Напомним, Ленгле в прошлом сезоне не всегда появлялся в основе «Барселоны», уступая своё месте Рональду Араухо и Херарду Пике. Француз перебрался на «Камп Ноу» из «Севильи» летом 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле
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