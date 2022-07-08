«Арсенал» готов побороться за Пакета

«Арсенал» готов вступить в борьбу за приобретение нападающего «Лиона» Лукаса Пакета.

Интерес к игроку уже предъявил «Ньюкасл», который в это летнее межсезонье планирует глобальное усиление состава. Согласно французскому изданию Media Foot, «Ньюкасл» уже предложил около 40 миллионов евро за Пакета, но теперь, как сообщается, «Арсенал» готов выйти с более крупным предложением.

Главный тренер «канониров» Микель Артета считает Пакета идеальным вариантом для усиления состава. Сообщается также, что сделка в размере 50 миллионов евро устроила бы руководство «Лиона».

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 35 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.