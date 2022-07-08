«Манчестер Сити» сообщил о прибытии Альвареса

«Манчестер Сити» сообщил о прибытии в клуб экс-нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса.

Напомним, аргентинец подписал контракт с английским клубом зимой нынешнего года, однако горожане решили оставить Альвареса в «Ривер Плейте» до 7 июля в аренде. Трансфер обошёлся «горожанам» в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл в составе своего бывшего клуба 24 матча, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Аргентины в 23 миллиона евро.