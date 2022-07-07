Линекер отреагировал на отставку Бориса Джонсона и предложил кандидата из мира футбола

Известный в прошлом футболист сборной Англии Гари Линекер продолжает активничать в социальных сетях. На этот раз он отреагировал на отставку Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании.

«Пускай назначат Большого Сэма до конца сезона», - написал Линекер.

Большим Сэмом называют Сэма Эллардайса – известного тренера, поработавшего во многих клубах Премьер-лиги Англии. Эллардайс в своей карьере часто принимал команды в сложном положении, и лишь раз – в 2021 году – он не смог сохранить для клуба прописку в топ-дивизионе.

Любопытно, что Сэм Эллардайс в 2016 году покинул должность главного тренера сборной Англии после коррупционного скандала.