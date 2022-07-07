Грилиш начал предсезонные тренировки на стадионе «Олимпиакоса»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш, проводящий отпуск в Греции, решил начать подготовку к сезону по месту отдыха.

Грилиш проводит время в Греции вместе со своей подругой Сашей Эттвуд. Футболист не теряет времени даром и тренируется на базе местного клуба на острове Санторини.

Ранее на этой неделе игрок опубликовал несколько фотографий, на которых он совершает пробежки вокруг поля, а также занимается с мячом. Руководство «Манчестер Сити» пока никак не отреагировало на «самодеятельность» футболиста.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.