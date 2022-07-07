В Ливерпуле высмеяли Роналду за решение покинуть «Манчестер Юнайтед»

Представители аэропорта в городе Ливерпуль в шуточной форме высказались о возможном уходе португальского форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Ранее 37-летний голеадор заявил, что больше не хочет оставаться на «Олд Траффорд».

«Хотите покинуть Манчестер без очереди? Мы с радостью приглашаем Криштиану в наш аэропорт, здесь все намного быстрее и дружелюбнее. Отсюда вы можете улететь в Мюнхен или другое место», - говорится в публикации пресс-службы аэропорта в соцсетях.

Криштиану решил покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за пассивной работы руководства на трансферном рынке. Также португальца не устраивает тот факт, что в следующем сезоне команда не сыграет в Лиге чемпионов.

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