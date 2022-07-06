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Маласиа – о «Манчестер Юнайтед»: «Хочу добиться большего, чем Эвра»

06 Июля 2022 • 16:15 Комментировать

Новичок «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа признался журналистам, что игроком для подражания для него является Патрис Эвра.

«Мне нравится его стиль, он быстрый, энергичный», — сказал Маласия сайту клуба. «Я хочу добиться большего, чем он, я знаю, что это будет сложно, но я ставлю высокую планку».

Маласиа подписал с «Юнайтед» пятилетний контракт, по которому он будет получать 2 миллиона евро за сезон. Игрок сборной Голландии обошелся английскому клубу в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в «Аяксе», сыграв в чемпионате Голландии 32 игры, забив 1 гол и отдав 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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