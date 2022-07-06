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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» охладил интерес к Слонине, игрока может купить «Реал» или другой клуб из АПЛ

06 Июля 2022 • 13:59 Комментировать

Лондонский «Челси» охладил свой интерес к голкиперу «Чикаго Файр» Габриэлю Слонине. Согласно информации от Evening Standard, «синие» пока не спешат выкладывать за молодого американца 10 миллионов евро.

Таким образом Слонина может оказаться в мадридском «Реале» или «Вулверхэмптоне», который и ранее проявляли интерес к футболисту. Напомним, что за трансфер американца в «Челси» выступал уже бывших технический директор клуба Петр Чех.

Слонина считается одним из самых перспективных футболистов США. Футболист может стать основным вратарём своей сборной на грядущем чемпионате мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Вулверхэмптон Чикаго Файр Габриэль Слонина
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