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Де Кетеларе отказал «Лидсу», игрок хочет в итальянский топ-клуб

06 Июля 2022 • 12:52 Комментировать

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе отказался переходить в английский «Лидс». По информации от бельгийского журналиста Кристоффа Террье, хавбек хочет перейти в стан чемпиона Италии «Милана».

Своё решение футболист принял после переговоров со спортивным директором «россонери» Паоло Мальдини и главным тренером Стефано Пиоли. Тем не менее, если «Милан» предлагает за футболиста 25 миллионов евро, «Лидс» готов выложить за игрока 35 миллионов.

«Милану» предстоит определится, насколько сильно он хочет заполучить де Кетеларе. Напомним, трансферный бюджет клуба на это лето составляет 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Лидс Шарль де Кетеларе
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