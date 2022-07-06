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В «МЮ» недовольны поведением Роналду

06 Июля 2022 • 12:07 Комментировать (1)

Руководство «Манчестер Юнайтед» недовольно поведением своего нападающего Криштиану Роналду, который до сих пор не явился на предсезонную подготовку команды. Об этом сообщает журналист издания The Athletic Лори Уитуэлл.

Руководство «Манчестер Юнайтед» злится на игрока за то, что тот не изъявил желание покинуть команду к началу мая. Клуб считает, что португалец мог не ждать до июля, а рассказать о своём желании куда раньше.

Сам же Роналду специально ждал до этого времени, чтобы посмотреть на амбиции «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке. Игроком, который хочет покинуть «Олд Траффорд» пока интересуется лишь лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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