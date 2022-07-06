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Агбонлахор раскритиковал поведение Роналду

06 Июля 2022 • 11:05 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Габриэль Агбонлахор раскритиковал поведение звезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По мнению эксперта, португалец должен был предупредить главного тренера клуба о своем неприбытии на первый сбор. Тем не менее, Агбонлахор отметил, что для тен Хага эта ситуация, возможно, станет плюсом.

«Тен Хаг наверно весь гудит внутри. Но с другой стороны, если он изначально не хотел строить команду вокруг Роналду, поведение португальца будет ему на руку», - сказал Агбонлахор.

Так же он прокомментировал ситуацию с возможным уходом Роналду.

«Если Роналду найдет себе место получше, он немедленно бросит «МЮ». Ему все равно», - заявил эксперт.

Ранее португалец потребовал выставить его на трансфер, а также не явился на первую после июньского перерыва тренировку «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Габриэль Агбонлахор
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