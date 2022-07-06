Эксперт раскритиковал Жезуса за трансфер в «Арсенал»

Футбольный эксперт Нето раскритиковал бразильского нападающего Габриэля Жезуса за переход из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». По его мнению, футболист выбрал недостаточно статусный клуб.

«Я в курсе трансфера Жезуса. Он выбрал маленький клуб. «Португеза Сантиста» из второй лиги чемпионата Бразилии сильнее «Арсенала». Что они выиграли за последние пять сезонов? В свою очередь Габриэль уже два года не забивает за сборную. У меня есть сомнения, что теперь он поедет на мундиаль», - цитирует Нето Sport Witness.

О трансфере Жезуса в «Арсенал» было объявлено 4 июля. Бразилец подписал с лондонским клубом пятилетнее трудовое соглашение.