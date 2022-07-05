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Маласиа прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед»

05 Июля 2022 • 16:27 Комментировать

Новичок «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа поделился эмоциями после перехода в английский клуб.

«Это невероятное чувство – присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Это новая глава для меня, новая лига с новыми товарищами по команде и потрясающим тренером [Эриком тен Хагом].

По игре против его команд в Эредивизи я знаю, какими качествами он обладает и что он требует от своих игроков. Хотя я знаю, что я еще молод и буду продолжать развиваться, могу пообещать болельщикам, что буду оставлять все силы на поле, каждый раз, когда надеваю красную футболку. Я всегда буду благодарен «Фейеноорду» за все, что они дали мне и моей семье», - приводит слова Маласиа пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 5 июля, «красные дьяволы» объявили о переходе 22-летнего голландца из «Фейноорда». Контракт с крайним защитником рассчитан до 2027 года, а сумма трансфера составила 15 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Апл Тирелл Маласиа
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