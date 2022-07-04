Неймар открыт к переходу в АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Неймар открыт к переходу в команду из английской премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Главным претендентом в Англии на Неймара считается лондонский «Челси», где работает бывший тренер бразильца Томас Тухель. Тем не менее, клуб сомневается в том, стоит ли ему приглашать Неймара. Главная проблема состоит в зарплате футболиста, которая является одной из самых больших в мире.

Напомним, что Неймар готов покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с руководством. Сам клуб также не нуждается в услугах бразильца, поэтому спортивный директор Луис Кампос пытается подобрать ему новую команду.