Романо: «Роналду лучше не спешить с уходом из «Юнайтед»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо считает, что нападающему Криштиану Роналду следует подождать с уходом из «Манчестер Юнайтед».

«Он все еще может подождать, по крайней мере, до конца июля, прежде чем принять окончательные решения. Предсезонная подготовка еще не началась должным образом, и нам еще предстоит увидеть, как развернутся планы Тен Хага относительно команды», - сказал Романо.

Он также заметил, что Роналду чувствует разочарование тем, что «Манчестер» пока не смог усилиться несколькими топовыми игроками, особенно на фоне других клубов. Именно поэтому, по словам эксперта, португалец хочет найти новое место для продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.