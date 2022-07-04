Тухель пытается усилить «Челси» по рекомендациям аналитической компании

Главный тренер «Челси» Томас Тухель обратился к аналитической компании, чтобы выбрать для команды подходящих новичков. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Именно по этому методу Тухель пытался приобрести в «Челси» Рафинью Диаса из «Лидса», будущее которого пока остаётся неясным. Приобрести бразильца посоветовала именно аналитическая компания. По их данным, у Рафиньи была лучшая атакующая статистика по сравнению со всеми футболистами «Челси» до 25 лет.

Также не исключено, что Тухель в следующем сезоне может перестроиться с «Челси» на схему 4-3-3 или 4-4-2. Тем не менее, для этого команде предстоит совершить несколько важных приобретений на трансферном рынке.