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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готов потратить огромные деньги на де Лихта

03 Июля 2022 • 11:10 Комментировать

В лондонском «Челси» не сбавляют интерес к голландскому защитнику Маттайсу де Лихту, выступающему в итальянской Серии А за туринский «Ювентус».

Согласно сообщениям инсайдера Николо Скиры, руководство «пенсионеров» готово потратить на приобретение 22-летнего футболиста 75-80 миллионов евро. Такое предложение английский клуб сделает «старой синьоре» на следующей неделе.

Де Лихту лондонцы готовы предложить пятилетний контракт с годовым окладом в размере 11 миллионов.

В свою очередь «Ювентус» требует за голландца 90-100 миллионов евро, при этом исключая какие-либо обмены.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
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