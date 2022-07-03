«Челси» готов потратить огромные деньги на де Лихта

В лондонском «Челси» не сбавляют интерес к голландскому защитнику Маттайсу де Лихту, выступающему в итальянской Серии А за туринский «Ювентус».

Согласно сообщениям инсайдера Николо Скиры, руководство «пенсионеров» готово потратить на приобретение 22-летнего футболиста 75-80 миллионов евро. Такое предложение английский клуб сделает «старой синьоре» на следующей неделе.

Де Лихту лондонцы готовы предложить пятилетний контракт с годовым окладом в размере 11 миллионов.

В свою очередь «Ювентус» требует за голландца 90-100 миллионов евро, при этом исключая какие-либо обмены.