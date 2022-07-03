Звезда «МЮ» Криштиану Роналду вместе со своей семьей проводит летний отдых на Майорке. Журналисты таблоида The Sun разместили на страницах своего издания фотографии с отпуска 37-летнего португальского футболиста.

Источник подчеркнул, что Криштиану в компании своей жены Джорджины Родригес и сына Криштиану-младшего отдыхает на яхте стоимостью 5,5 миллиона фунтов.

Стоит отметить, что уже на днях нападающий должен присоединиться к «красным дьяволам», чтобы начать подготовку к новому сезону. Действующий контракт форварда с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.

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