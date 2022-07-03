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Салах мог перейти в другой английский клуб, прежде чем продлил контракт с «Ливерпулем»

03 Июля 2022 • 02:34 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах мог вернуться в лондонский «Челси», где уже выступал на старте карьеры.

Зная о зашедших в тупик переговорах египтянина с «Ливерпулем», новый владелец «Челси» был готов провернуть сенсационный трансфер этим летом. По данным SunSport, «Ливерпуль» мог расстаться со своим лидером всего за 60 млн фунтов стерлингов, чтобы не потерять его бесплатно через год.

Ситуацию изменил уход Садио Мане в «Баварию»: боссы «Ливерпуля» боялись остаться сразу без двух ключевых футболистов атаки, но благодаря вырученным средствам смогли сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане
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