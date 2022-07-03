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Роналду задумывался об уходе из «МЮ» ещё в январе

03 Июля 2022 • 00:22 Комментировать

По информации источника, Криштиану Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» ещё в зимнее трансферное окно.

Португалец, как известно, рассчитывает сменить клуб этим летом, о чём уже доложил руководству «красных дьяволов». Вероятно, подобное происходит не впервые: как сообщает журналист Стив Бэйтс, ссылаясь на близкие к Роналду источники, форвард хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» ещё в январе, но тогда его отговорили от публичных заявлений. 37-летний игрок остался в команде и завершил сезон с 24 забитыми мячами.

Считается, что Роналду планирует продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» пока не собирается расставаться со звездой.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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