Роналду задумывался об уходе из «МЮ» ещё в январе

По информации источника, Криштиану Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» ещё в зимнее трансферное окно.

Португалец, как известно, рассчитывает сменить клуб этим летом, о чём уже доложил руководству «красных дьяволов». Вероятно, подобное происходит не впервые: как сообщает журналист Стив Бэйтс, ссылаясь на близкие к Роналду источники, форвард хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» ещё в январе, но тогда его отговорили от публичных заявлений. 37-летний игрок остался в команде и завершил сезон с 24 забитыми мячами.

Считается, что Роналду планирует продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» пока не собирается расставаться со звездой.