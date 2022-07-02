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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг подготовил ключевую роль для Роналду

02 Июля 2022 • 21:26 Комментировать (2)

Криштиану Роналду в 37 лет не хочет проводить сезон без Лиги чемпионов и, если верить СМИ, запросил у «Манчестер Юнайтед» летний трансфер. Впрочем, боссы «красных дьяволов» продавать Роналду не намерены. Более того, новый рулевой команды Эрик тен Хаг подготовил для Криштиану ключевую роль в своём проекте, о чём рассказывают источники talkSPORT.

Действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» ещё на один год. В трудовом соглашении есть пункт о пролонгации ещё на сезон.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «МЮ» в конце прошлого лета.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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