Нападающий «Челси» остаётся трансферной мишенью двух клубов АПЛ

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя по-прежнему является трансферной целью ряда клубов из английской премьер лиги. Согласно данным от журналиста Бена Джейкобса, албанец в данный момент больше всего интересен «Ньюкаслу» и «Лестеру».

Ранее ходили слухи, что амстердамский «Аякс» видит в Брое замену своему нападающему Себастьяну Алле, который близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

План «Челси» относительно Брои состоит в том, чтобы проверить его состояние на предсезонной подготовке, и лишь после этого принимать решение относительно его будущего. На этом настаивает главный тренер Томас Тухель.