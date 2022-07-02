Эдмундо предостерёг Неймара от трансфера в «Ньюкасл»

Поговаривают, что звёздный Неймар этим летом может оказаться в «Ньюкасле». По поводу вероятного переезда бразильца высказался его соотечественник Эдмундо, который ранее выступал за национальную сборную.

«Ньюкасл» - это нувориши. Я был там - это маленький и холодный городок. Если Неймару трудно адаптироваться в Париже, то он не будет удовлетворён в Ньюкасле.

Для Неймара переход в «ПСЖ» был не лучшим выбором. Он понимал, что должен перейти из-за денег. Спортивный проект был ярким, но для «ПСЖ» было важнее показать себя, чем побеждать», - рассказал Эдмундо в подкасте Mundo Ed.