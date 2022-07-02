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Эдмундо предостерёг Неймара от трансфера в «Ньюкасл»

02 Июля 2022 • 14:17 Комментировать

Поговаривают, что звёздный Неймар этим летом может оказаться в «Ньюкасле». По поводу вероятного переезда бразильца высказался его соотечественник Эдмундо, который ранее выступал за национальную сборную.

«Ньюкасл» - это нувориши. Я был там - это маленький и холодный городок. Если Неймару трудно адаптироваться в Париже, то он не будет удовлетворён в Ньюкасле.

Для Неймара переход в «ПСЖ» был не лучшим выбором. Он понимал, что должен перейти из-за денег. Спортивный проект был ярким, но для «ПСЖ» было важнее показать себя, чем побеждать», - рассказал Эдмундо в подкасте Mundo Ed.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Неймар Эдмундо
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