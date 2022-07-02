«Тоттенхэм» как можно скорее хочет закрыть сделку по аренде Ленгле

Лондонский «Тоттенхэм» торопится с арендой защитника «Барселоны» Клемана Ленгле. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» намерены согласовать сделку уже в ближайшее время.

Ранее «Тоттенхэм» уже достиг соглашения с самим Ленгле по поводу условий личного контракта, теперь же «шпорам» предстоит согласовать с «Барселоной» условия сделки, которая включает сумму выкупа и плату за саму аренду.

В прошлом сезоне Ленгле отыграл за «Барселоны» 21 поединок в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей. Напомним, француз перешёл в каталонский клуб в 2018 году из «Севильи».