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«Милан» работает над трансфером Зиеша, но марокканец может оказаться в другом клубе из Серии А

01 Июля 2022 • 09:36 Комментировать

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш интересен сразу двум клубам из итальянской Серии А. По данным от журналиста Саймона Филлипса, помимо чемпиона страны «Милана» марокканца также хочет заполучить туринский «Ювентус».

Сообщается, что Зиеш также может стать частью сделки по переходу Маттайса де Лихта в «Челси». «Ювентус» ранее требовал взамен на своего защитника Тимо Вернера или Кристиана Пулишича, теперь же появился вариант с Зиешем.

Если «Милан» в данный момент предлагает только аренду Зиеша, то отправление марокканца в «Ювентус» позволит «Челси» сэкономить солидную сумму на трансфере Маттайса де Лихта.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Ювентус Хаким Зиеш
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