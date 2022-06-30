Полузащитник «Арсенала» Торрейра рассказал, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра поделился своими планами на будущее.

Прошедшую кампанию уругваец провёл в «Фиорентине» на правах аренды, однако итальянский клуб решил не выкупать игрока.

«Прошлый сезон прошёл непросто, но я хотел остаться в «Фиорентине». К сожалению, это было невозможно по ряду причин, – рассказал Торрейра в интервью El Telegrafo. – Теперь мы ищем новые варианты. Мой приоритет – переход в испанский или итальянский клуб. Я точно не продолжу выступать за «Арсенал», – заявил 26-летний хавбек.

Лукас Торрейра принадлежит «Арсеналу» с 2018 года. Его контракт с «канонирами» истекает следующим летом.