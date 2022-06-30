«Челси» готов вернуть выпускника собственной академии за 46 млн евро

«Челси» и «Манчестер Сити» продолжают переговоры по Натану Аке.

Слухи об интересе «синих» к голландскому защитнику появились несколько недель назад, а теперь обрели конкретику: согласно заявлениям журналиста Маттео Моретто, «Челси» предложил за Натана Аке порядка 46 млн евро, и «Манчестер Сити» устраивает такая сумма. Клубы близки к договорённости по условиям трансфера.

Натан Аке отыграл 27 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах сезона 2021/22, записав в свой актив три забитых мяча. Голландец принадлежал «Челси» с 2011 по 2017 год, но лишь 17 раз появился на поле в составе первой команды лондонцев.