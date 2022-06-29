Переговоры «Челси» с агентом Рафиньи состоятся завтра

«Челси» продолжает работу над подписанием вингера Рафиньи Диаса.

Вчера лондонцы согласовали условия трансфера с «Лидсом» – сумма сделки составит около 70 млн евро. В настоящий момент «Челси» ожидает ответа от самого игрока. По данным инсайдера Фабрицио Романо, на завтра запланирована встреча, в рамках которой руководство «синих» обсудит условия личного контракта игрока с агентом Деку, представляющим интересы бразильца. «Арсенал» и «Барселона» продолжают следить за ситуацией и готовы сделать свой ход, если переговоры сорвутся.

Рафинья Диас выступает за «Лидс» с 2020 года. Ранее он защищал цвета французского «Ренна» и португальского «Спортинга».