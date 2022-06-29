«Тоттенхэм» работает над подписанием звезды «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Тоттенхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры о личном контракте игрока продвинулись, а обсуждения между клубами продолжатся на этой неделе. В сделку может быть включён опорный полузащитник лондонской команды Гарри Уинкс.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец провёл за «ирисок» 33 матча во всех турнирах, в которых сумел забить 11 мячей и отдать пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 48 млн евро.