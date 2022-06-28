«Тоттенхэм» предложил своего форварда + 25 миллионов евро за Ришарлисона

«Тоттенхэм» направил «Эвертону» своё первое официальное предложение по трансферу нападающего Ришарлисона. Согласно информации от The Telegraph, лондонский клуб предлагает за бразильца 25 миллионов евро и своего форварда Стевена Бергвейна.

Напомним, что Бергвейном ранее активно интересовался амстердамский «Аякс», но нидерландский клуб не стал идти на компромисс и удовлетворять финансовые запросы «Тоттенхэма» по трансферу нападающего.

Ришарлисоном также активно интересуется другой лондонский клуб – «Челси», но никаких конкретных действий руководство «пенсионеров» пока не предпринимало. Сам бразилец ранее намекнул, что готов уйти на повышение этим летом.