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«Тоттенхэм» предложил своего форварда + 25 миллионов евро за Ришарлисона

28 Июня 2022 • 15:09 Комментировать

«Тоттенхэм» направил «Эвертону» своё первое официальное предложение по трансферу нападающего Ришарлисона. Согласно информации от The Telegraph, лондонский клуб предлагает за бразильца 25 миллионов евро и своего форварда Стевена Бергвейна.

Напомним, что Бергвейном ранее активно интересовался амстердамский «Аякс», но нидерландский клуб не стал идти на компромисс и удовлетворять финансовые запросы «Тоттенхэма» по трансферу нападающего.

Ришарлисоном также активно интересуется другой лондонский клуб – «Челси», но никаких конкретных действий руководство «пенсионеров» пока не предпринимало. Сам бразилец ранее намекнул, что готов уйти на повышение этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Ришарлисон Стевен Бергвейн
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