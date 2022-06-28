Эриксен получил предложение от клуба АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен получил предложение от другого клуба английской Премьер-лиги. По сообщениям The Times, в трансфере 30-летнего датчанина заинтересован «Лестер». В настоящий момент Кристиан изучает условия, предложенные «лисами».

Главным конкурентом «Лестера» в гонке за скандинавским игроком считается «Манчестер Юнайтед».

Эриксен провел вторую часть прошлого сезона в составе «Брентфорда». Полузащитник принял участие в десяти встречах английского чемпионата, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Его контракт с «пчёлами» истекает через два дня.