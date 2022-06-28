Сегодня Жезус пройдёт медосмотр в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» сегодня должен официально объявить о трансфере нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Согласно сведениям от журналиста Фабрицио Романо, на сегодня у бразильца запланировано медицинское обследование на «Эмирейтс».

Сам футболист находится в Лондоне и должен пройти процедуру уже утром. Ранее «Арсенал» согласился заплатить за бразильца 52 миллиона евро. Жезус должен подписать с «канонирами» контракт до 2026 года.

Напомним, что помимо Жезуса «Арсенал» также хочет приобрести у «Лестера» полузащитника Юри Тилеманса. Возможно, «канониры» захотят купить ещё одного нападающего.