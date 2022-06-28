У «ПСЖ» появился грозный конкурент в гонке за звездой Серии А

Боссы лондонского «Челси» планируют усилить центральную ось обороны команды после расставания с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном. Как сообщается на страницах Football-Italia, в поле зрения «пенсионеров» попал словацкий защитник Милан Шкриньяр, правами на которого владеет миланский «Интер».

Топ-клуб Премьер-лиги намерен перехватить игрока у французского «ПСЖ», считающегося главным фаворитом в гонке за Шкриньяром. Парижане до сих пор не согласовали со словаком условия контракта, чем хочет воспользоваться «Челси».

Трансферный ценник Милана – 65 миллионов евро. Его действующий контракт с «нерадзурри» истекает через год.