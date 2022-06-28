Звезда «ПСЖ» может перейти в «Челси»

Звёздный бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить свою карьеру в лондонском «Челси».

По информации Sky Sport Germany, игра 30-летнего бразильского футболиста очень нравится наставнику «синих» Томасу Тухелю, но переход форварда в лондонский клуб будет сложно осуществить из-за высокой зарплаты игрока. Если Неймар согласится на снижение зарплаты, то «Челси» готов будет провести трансфер. Стоит отметить, что в услугах бразильца также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Боссы «ПСЖ» не против избавиться от Неймара. В прошлом сезоне бразилец провёл во французском чемпионате 22 встречи, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью ассистами.