Голкипер Альфонс Ареола теперь является полноценным игроком «Вест Хэма». На официальном сайте лондонского клуба сообщается о подписании с 29-летним футболистом трудового соглашения сроком до конца сезона 2026/2027. В договоре прописана опция возможного продления ещё на год.

В сезоне 2021/2022 Альфонс Ареола играл за «Вест Хэм» на правах аренды. В составе «молотобойцев» вратарь провёл 17 матчей и пропустил 15 мячей.

«Вест Хэм» в прошлом сезоне занял седьмое место в Премьер-лиге Англии, благодаря чему получил билет в Лигу конференций.