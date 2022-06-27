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Ареола стал игроком «Вест Хэма» официально

27 Июня 2022 • 20:32 Комментировать

Голкипер Альфонс Ареола теперь является полноценным игроком «Вест Хэма». На официальном сайте лондонского клуба сообщается о подписании с 29-летним футболистом трудового соглашения сроком до конца сезона 2026/2027. В договоре прописана опция возможного продления ещё на год.

В сезоне 2021/2022 Альфонс Ареола играл за «Вест Хэм» на правах аренды. В составе «молотобойцев» вратарь провёл 17 матчей и пропустил 15 мячей.

«Вест Хэм» в прошлом сезоне занял седьмое место в Премьер-лиге Англии, благодаря чему получил билет в Лигу конференций.  

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Альфонс Ареола
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