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«Манчестер Юнайтед» близок к покупке звёздного полузащитника

27 Июня 2022 • 20:29 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг всё ближе к переезду в Манчестер, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня состоялся очередной этап переговоров между каталонским клубом и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» предложили за игрока 65 млн евро, но «сине-гранатовые» хотят выручить 85–86 млн евро. Стороны близки к соглашению. Вероятно, недостающие 20 млн евро будут выплачены в качестве бонусов.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году из «Аякса» за 86 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне 25-летний голландец провёл за испанский гранд 46 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает Френки в 60 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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