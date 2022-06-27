«Ньюкасл» ворвался в гонку за Рафиньей

«Ньюкасл» провёл переговоры с «Лидсом» по трансферу полузащитника Рафиньи Диаса, который может покинуть «павлинов» этим летом. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Скотт Уилсон.

Отмечается, что «сороки» обратились к «Лидсу» за Рафиньей сразу после того, как леверкузенский «Байер» дал им окончательный отказ по поводу трансфера полузащитника Мусса Диаби, на которого также претендовал «ПСЖ».

В гонке за Рафиньей сейчас участвуют ещё несколько клубов английской Премьер-лиги. В их числе: «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Также интерес к футболисту сборной Бразилии проявляет каталонская «Барселона».