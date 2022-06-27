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Сегодня Ботман пройдёт медосмотр в «Ньюкасле»

27 Июня 2022 • 11:28 Комментировать

Защитник «Лилля» Свен Ботман сегодня, 27 июня, пройдёт медосмотр для завершения своего перехода в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports News.

По информации источника, английский клуб заплатит за голландского защитника 37 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендовал «Милан», однако «россонери» решили отказаться от игрока из-за слишком высокой суммы трансфера.

В минувшем сезоне 22-летний Ботман провёл в составе французского клуба 32 матча, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лилль Свен Ботман
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