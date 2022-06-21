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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» сомневается в трансфере Ботмана

21 Июня 2022 • 13:56 Комментировать

«Милан» может отказаться от идеи приобретения защитника французского «Лилля» Свена Ботмана. По информации от Football Italia, в руководстве клуба расходятся мнения относительно целесообразности покупки нидерландца.

Напомним, что «Милан» готов предложить за трансфер футболиста 30 миллионов евро, но «Лилль» хочет больше. Более высокую сумму предлагает английский «Ньюкасл», но сам игрок хочет перебраться именно в «Милан».

Трансферный бюджет «Милана» на это трансферное окно составляет 100 миллионов евро. Клубу ещё предстоит купить игрока на замену полузащитнику Франку Кессье и приобрести правого вингера.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Свен Ботман
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